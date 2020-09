Gigabitový internet? Už to není Verneovka.

Dosavadní běžné rychlosti byly na nesrovnatelně nižších hodnotách, komfort totiž dosud nebyl tak dobře dostupný. Průměrná rychlost pevného připojení v zemi je nyní okolo 25 Mb za sekundu. A například podle webové stránky www.rychlost.cz byla v březnu letošního roku naměřena nejvyšší průměrná rychlost připojení v Brně – 36,19 Mb/s. V roce 2014 přitom byl průměr českého připojení 12,3 Mb za sekundu, takže za posledních šest let byl progres dost pomalý, když uvážíme, že se za celou tu dobu rychlost jen zdvojnásobila. To, co dnes poskytovatelé nabízejí, je čtyřicetinásobek dosavadního průměru.

Hned několik poskytovatelů už dnes umí zavést do českých firem a domácností pevné připojení s rychlostí 1 gigabit za sekundu. To s sebou přináší příležitosti, jak zlepšit komunikační možnosti ve firmě nebo jak si užít výhod internetu v pohodlí domova.

Jak se dá „gigabiťák" využít